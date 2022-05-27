Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации

На загрузку снарядов у военнослужащих есть буквально считанные минуты, причем каждый весит более ста килограммов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Самая мощная дальнобойная пушка российской армии - это самоходная установка «Малка», которая бьет почти на 50 километров.

На загрузку снарядов у военнослужащих есть буквально считанные минуты, причем каждый весит более ста килограммов. Сразу после стрельбы военным потребуется срочно менять позиции, так как ответный залп может произойти в среднем через четыре минуты. По словам самих артиллеристов, достаточно одного снаряда, чтобы разрушить трех- или пятиэтажный бункер.



Напомним, министерство обороны России опубликовало кадры разминирования военнослужащими инженерных войск Западного военного округа территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов украинской армии.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.