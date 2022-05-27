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Лавров заявил, что Запад объявил русскому миру тотальную войну

Елизавета Потейчук
12:18 27.05.2022
Глава МИД РФ заострил внимание на том, что на Западе пытаются отменить российскую культуру.
Лавров заявил, что Запад объявил русскому миру тотальную войну
© Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили русскому миру тотальную войну. В частности, министр обратил внимание, что на Западе российскую культуру пытаются отменить. С таким заявлением Лавров выступил на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики - Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Сергей Лавров дал оценку ситуации с русофобией Запада. Упомянув пресловутую культуру отмены, глава МИД России указал, что скорого разрешения всех вопросов ожидать не приходится.

Ранее Лавров выразил сомнение в намерениях реформировать НАТО и заявил, что попытки сделать из объединения «глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру» обречены на провал.

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