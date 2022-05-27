В стране и мире «Эта ситуация с нами надолго»: Лавров о долгосрочной западной русофобии Егор Левин Глава МИД РФ отметил, что Запад «объявил всему русскому миру тотальную войну». © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал оценку ситуации с русофобией Запада. Упомянув пресловутую культуру отмены, глава МИД России заявил, что скорого разрешения всех вопросов ожидать не приходится. Лавров отметил, что Запад «объявил всему русскому миру тотальную войну», запрещая классическую русскую литературу и искусство и подвергая гонениям культурных деятелей. «В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго, и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях. Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», - сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ. Ранее Лавров отметил, что расизм и русофобия поощряются на высшем уровне. В частности, он обратил внимание на заявление премьера Канады о необходимости «наказывать всех причастных и поддерживающих президента России Владимира Путина». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика