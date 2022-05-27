В Погранслужбе ФСБ рассказали, что Украина развертывала войска у границы планомерно с 2014 года

Генерал армии Кулишов сообщил, что за восемь лет российским пограничникам удалось пресечь более 120 провокаций в отношении граждан России, различных судов и иных субъектов экономической деятельности.

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Начиная с 2014 года, украинские власти планомерно разворачивали войсковые соединения у границ Российской Федерации вплоть до февраля 2022 года. Отмечается, что это происходило при поддержке западных партнеров Украины. Об этом рассказал первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

В канун Дня пограничника генерал армии добавил, что за этот период времени российскими силовиками успешно пресечено более 120 провокаций на различных направления российско-украинской границы.

«С 2014 года до февраля текущего года украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе. За этот период российскими пограничниками во взаимодействии с территориальными органами безопасности, подразделениями Вооруженных Сил и Росгвардии пресечено более 120 провокаций в отношении граждан Российской Федерации, а также судов и иных российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей», - сообщил генерал армии Владимир Кулишов.

В интервью «Российской газете» руководитель Пограничной службы ФСБ РФ рассказал и о сохраняющейся угрозе диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре. Он добавил, что пограничники РФ внимательно наблюдают за обстановкой на российско-украинской границе и готовы к различным сценариям развития ситуации.

Говоря о попытках незаконного пересечения государственной границы РФ, генерал армии Кулишов информировал о порядка 3,5 тысячах мигрантов, намеревавшихся пересечь границу России и Белоруссии на пути следования в Евросоюз.

«Увеличение количества таких нарушений фиксировалось осенью прошлого года и было вызвано обострением миграционной ситуации на внешней границе Союзного государства, связанным с возросшим потоком мигрантов, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следовавших в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь», - подытожил глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Также он сообщал о пресечении попыток украинских боевиков с праворадикальными и националистическими взглядами въехать на территорию России. Кулишов отметил, что данные элементы, которых было выявлено порядка 250 лиц, выдавали себя за беженцев.