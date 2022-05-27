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Погранслужба ФСБ заявила о 250 боевиках с Украины, выявленных при въезде в РФ

Марина Крижановская
00:30 27.05.2022
Также отмечено, что актуальна задача по охране Крымского транспортного перехода, стратегических объектов Республики Крым и субъектов экономической деятельности в Черном и Азовском морях.
Погранслужба ФСБ заявила о 250 боевиках с Украины, выявленных при въезде в РФ
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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В Пограничной службе ФСБ России сообщили, что украинские боевики с юго-востока Украины предпринимают попытки въехать на территорию Российской Федерации. При этом они пытаются выдавать себя за беженцев.

Отмечено, что сотрудникам погранслужбы уже удалось выявить порядка 250 таких лиц. Об этом рассказал первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории», - рассказал он в интервью «Российской газете».

Кулишов добавил, что остается актуальной «охрана Крымского транспортного перехода, других стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечение безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей».

Руководитель погранслужбы ФСБ объяснил это сохранением риска совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ и МВД России в Кемерово пособника украинских нацистов. Мужчина причастен к повреждению двух опор ЛЭП в Кузбассе.

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