В стране и мире В Крыму назвали «людоедским желанием» обещание СНБО Украины ударить по мосту Ян Брацкий В Кремле заявления секретаря СНБО Украины ранее назвали анонсированием теракта и напомнили о надежной защите моста. © Фото: krymsky_bridge, Instagram Читайте нас на: Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обещание секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова ударить по Крымскому мосту «людоедским желанием». С его слов, за подобные слова придется ответить. «Близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за все ими содеянное, а также за свои людоедские желания», - написал Константинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, как только им представится такая возможность. В Кремле назвали заявления секретаря СНБО анонсированием теракта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что мост, как и любые другие стратегические объекты, надежно охраняется. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову задуматься о последствиях такого удара, после которого он сам станет ответной целью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика