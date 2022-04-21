В Крыму назвали «людоедским желанием» обещание СНБО Украины ударить по мосту
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обещание секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова ударить по Крымскому мосту «людоедским желанием». С его слов, за подобные слова придется ответить.
«Близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за все ими содеянное, а также за свои людоедские желания», - написал Константинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, как только им представится такая возможность. В Кремле назвали заявления секретаря СНБО анонсированием теракта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что мост, как и любые другие стратегические объекты, надежно охраняется. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову задуматься о последствиях такого удара, после которого он сам станет ответной целью.