Армия МО РФ: ВКС уничтожили высокоточным оружием пусковую установку украинского «Бука-М1» Также уничтожен радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300, добавили в российском военном ведомстве. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине ракетными ударами уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - сказал он. Под городом Бахмут ВКС РФ нанесли удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Удалось поразить семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения войск украинской группировки, добавил генерал-майор. За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, удалось уничтожить 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотников, 324 ЗРК противника. Ранее артиллерист рассказал, как ВС РФ подавляют ВСУ в ходе спецоперации. Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок «Малка». Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика