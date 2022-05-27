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МО РФ: ВКС уничтожили высокоточным оружием пусковую установку украинского «Бука-М1»

11:07 27.05.2022
Также уничтожен радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300, добавили в российском военном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине ракетными ударами уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - сказал он.

Под городом Бахмут ВКС РФ нанесли удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Удалось поразить семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения войск украинской группировки, добавил генерал-майор.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, удалось уничтожить 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотников, 324 ЗРК противника.

Ранее артиллерист рассказал, как ВС РФ подавляют ВСУ в ходе спецоперации. Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок «Малка».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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