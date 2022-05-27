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«Орудием пристреливаемся, батареей поражаем»: артиллерист рассказал, как ВС РФ подавляют ВСУ в спецоперации

10:18 27.05.2022
Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок «Малка» в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Быстрый темп наступления российских войск и подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик поддерживает российская артиллерия. Благодаря самоходной установке «Малка» получится дотянуться до самых удаленных позиций украинских войск. Военнослужащий ВС РФ Артур рассказал, как российская артиллерия поддерживает наступающие войска.

«Если, например, скопление противника, то тогда батареей работаем, например, сооружение разломать, то тоже батареей, а если, например, танк в окопе или в бункере, то одним орудием пристреливаемся, и потом батареей поражаем», - объяснил он.

Напомним, в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок «Малка» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По словам самих артиллеристов, достаточно одного снаряда, чтобы разрушить трех- или пятиэтажный бункер.

До этого Министерство обороны России продемонстрировало видео разминирования военнослужащими инженерных войск Западного военного округа территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов украинской армии.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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