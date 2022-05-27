Украина потеряла 180 самолетов и 127 вертолетов с начала российской спецоперации

В МО РФ уточнили, что еще украинская сторона недосчиталась 1 027 беспилотников, 324 ЗРК, 3 281 танка и других боевых бронированных машин, 438 установок РСЗО, 1 693 орудия и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автотехники.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

В Минобороны России озвучили актуальные потери украинской военной техники. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3 281 танк и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.

Он добавил, что также уничтожено 438 украинских установок РСЗО, 1 693 орудия и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил, что ударом по украинской понтонной роте была сорвана очередная попытка переправы противника через реку Северский Донец.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, в воздухе был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов