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Украина потеряла 180 самолетов и 127 вертолетов с начала российской спецоперации

11:14 27.05.2022
В МО РФ уточнили, что еще украинская сторона недосчиталась 1 027 беспилотников, 324 ЗРК, 3 281 танка и других боевых бронированных машин, 438 установок РСЗО, 1 693 орудия и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автотехники.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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В Минобороны России озвучили актуальные потери украинской военной техники. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3 281 танк и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.

Он добавил, что также уничтожено 438 украинских установок РСЗО, 1 693 орудия и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил, что ударом по украинской понтонной роте была сорвана очередная попытка переправы противника через реку Северский Донец. 

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, в воздухе был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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