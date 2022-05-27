МО РФ: ударом по украинской понтонной роте сорвана попытка переправы через Северский Донец

В МО РФ добавили, что еще силами ракетных войск и артиллерии было поражено 77 пунктов управления ВСУ, 412 районов сосредоточения украинских войск и 53 артиллерийские огневые позиции.

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В Минобороны России рассказали о боевой работе ракетных войск и артиллерии. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций», - заявил Конашенков.

Он добавил, что в районе населенного пункта Завгороднее в Харьковской области украинская понтонная рота в очередной раз пыталась навести переправу через Северский Донец. В результате российского удара эта попытка была сорвана.

Также Игорь Конашенков заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России было уничтожено более 250 украинских националистов.

Еще официальный представитель Минобороны России сообщил об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 в Одесской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов