В МО РФ заявили об уничтожении украинского самолета МиГ-29 в небе Одесской области

Также в российском военном ведомстве рассказали об уничтожении восьми беспилотников и перехвате ракеты, которую выпустили украинские военные из комплекса «Точка-У».

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над селом Беляры в Одесской области, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он рассказал об уничтожении восьми беспилотников противника в Харьковской области и в ДНР и перехвате ракеты в ЛНР, которую выпустили украинские военные из комплекса «Точка-У».

Генерал-майор также отчитался об успехах российских ракетчиков и артиллеристов. За сутки были поражены 77 пунктов управления подразделений, 412 районов сосредоточения войск украинской группировки и 53 артиллерийских огневых позиций.

Ранее Минобороны опубликовало кадры разминирования инженерами освобожденных территорий Харьковской области.

До этого корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов