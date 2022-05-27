В МО РФ сообщили об уничтожении за сутки восьми украинских беспилотников и ракеты «Точки-У»

Также в российском военном ведомстве сообщили о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в небе над селом Беляры в Одесской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО сбили в воздухе восемь беспилотников противника, а также ракету, которую выпустили украинские военные из комплекса «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской Народной Республики», - сказал он.

Генерал-майор сообщил о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в небе над селом Беляры в Одесской области.

Конашенков рассказал, как российские военные нанесли удар по украинской понтонной роте и сорвали попытку переправы через реку Северский Донец. Как утверждает генерал-майор, российские ракетчики и артиллеристы поразили 77 пунктов управления подразделений, 412 районов сосредоточения войск украинской группировки и 53 артиллерийских огневых позиций.

Ранее артиллерист рассказал, как ВС РФ подавляют ВСУ в ходе спецоперации. Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы российских самоходных установок «Малка».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов