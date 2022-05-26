В Запорожье объявили о потере Украиной выхода к Азовскому морю навсегда

Ранее постпред Крыма при президенте России сообщил, что в ходе спецоперации в Донбассе статус Азовского моря изменился.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю. По его словам, это обусловлено тем, что Херсонская и Запорожская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», - отметил Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса изменился статус Азовского моря.