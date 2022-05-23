Постпред Крыма заявил о совместном использовании Азовского моря РФ и ДНР

Политик добавил, что Киев потеряет выход к морю после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса.

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Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса изменился статус Азовского моря. Политик добавил, что Киев потеряет выход к морю после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», - отметил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет. По словам чиновника, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью.