Французский генерал заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс

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Бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван заявил, что российские войска побеждают в битве за Донбасс. По мнению военачальника, ВС РФ продолжат продвигаться в регионе.

«Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперед в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится», - заявил генерал в интервью для радио France Info.

Военачальник считает, что в краткосрочной перспективе Россия продвинется в Донбассе и уже обустраивает оборонительные рубежи возле Азовского моря.

Ранее первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы берут шефство над территориями Луганской и Донецкой народных республик. Он отметил, что РФ в помощь Донбассу выделяет материальные и человеческие ресурсы.