В ЕС заявили, что заморозили активы ЦБ РФ на сумму около 23 млрд евро

Отмечается, что менее одной десятой части российских активов находятся в Евросоюзе.

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По сообщениям СМИ, в ЕС заявили, что члены Европейского союза заблокировали активы Банка России на сумму порядка 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Напомним, на данный шаг западные страны пошли из-за начатой Россией военной спецоперации на Украине.

Отмечается, что эта сумма гораздо ниже той, что объявлялась ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время пресс-конференции заявил, что менее одной десятой части российских активов находятся в ЕС. По словам Дидье, эти данные были получены Европейской комиссией от правительств 27 европейских стран.

«Эта цифра ничтожна в сравнении со 100 миллиардами долларов, которые были заморожены США», - приводит агентство слова еврокомиссара Дидье.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) заявил о неготовности принимать решения по конфискации золотовалютных резервов России из-за ситуации на Украине.

В марте министр финансов России Антон Силуанов назвал сумму, которая была заблокирована странами Запада. Он сообщил, что были заморожены около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов.