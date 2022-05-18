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В МВФ заявили о неготовности принимать решения по конфискации резервов РФ

Максим Крюков
06:40 18.05.2022
Возможная конфискация российских активов за рубежом может привести к обвалу международной системы политической экономии.
В МВФ заявили о неготовности принимать решения по конфискации резервов РФ
© Фото: Fang Zhe, Xinhua, Global Look Press
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Международный валютный фонд (МВФ) отказался давать комментарии по решению о том, чтобы конфисковать золотовалютные резервы России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на первого замдиректора-распорядителя организации Гиту Гопинат.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это», - сказала она.

Экономист также добавила, что о принятии фондом решения насчет зарубежных активов России говорить рано.

Как отмечают авторы материала, вероятная конфискация активов РФ за рубежом может привести к обвалу международной системы политической экономии. Издание подчеркнуло, что страны, которые имеют напряженные отношения с Соединенными Штатами и европейскими государствами, обеспокоены решением о заморозке этих средств.

Ранее в МВФ рассказали о просьбе Украины ежемесячно выделять ей пять миллиардов долларов. Эксперты Международного валютного фонда обсуждают с партнерами финансовые потребности Киева.

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