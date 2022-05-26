Лавров предостерег Запад от поставок Украине оружия, способного ударить по РФ

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Москва предостерегает страны Запада, что поставки вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории Российской Федерации, станут шагом к неприемлемой эскалации, в России надеются, что здравые силы на Западе это понимают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

Глава российского дипломатического ведомства добавил, что РФ всячески предостерегла Запад, что они де-факто ведут войну с Российской Федерацией через украинских неонацистов, что ведет к неприемлемой эскалации. Лавров понадеялся, что «здравые умы» в западных странах понимают это.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине военной помощи на 40 миллиардов долларов. Согласно документу, половина этой суммы будет предназначена для военных Украины.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Российская Федерация https://tvzvezda.ru/news/2022319168-meN78.htmlМинистр иностранных дел России добавил, что РФ продолжает быть открытой к сотрудничеству с любыми странами, в том числе и с западными.