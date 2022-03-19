Лавров заявил, что РФ не станет инициатором в налаживании отношений с западными странами

Российская Федерация не станет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с западными странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на финале международного трека конкурса «Лидеры России».

«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», - передают слова Лаврова РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что России нужны гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы.

По словам главы российского МИД, цель специальной военной операции на Украине - защита гражданского мирного населения на Донбассе.

Также МИД РФ сообщило о потере смысла существования Совета Европы в результате русофобской активности. Согласно заявлению, Запад превратил Совет Европы в послушный инструмент ЕС, НАТО и их сателлитов.