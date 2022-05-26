Глава МИД России назвал несерьезным подход Зеленского к переговорам с РФ

Лавров напомнил, что на днях президент Зеленский сказал, что «он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным».

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал несерьезными недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом.

Глава МИД РФ напомнил, что недавно президент Зеленский сказал, что он готов к переговорам, но они могут состояться только между президентами Украины и Российской Федерации.

«Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт», - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Владимиром Путиным «чистым пиаром».

До этого министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Владимир Зеленский может принести мир на Украину, если отдаст приказ боевикам националистических батальонов сложить оружие.