Глава МИД РФ подчеркнул, что в планы официальной Москвы не входит смена режима на Украине.

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Удерживающие мирных граждан в качестве заложников националисты должны прекратить сопротивление, а отдать им такой приказ может президент Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру», - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Таким образом, подчеркнул министр иностранных дел, Зеленский может принести мир на Украину. Он и раньше «имел все шансы» стать президентом мира, подчеркнул Лавров.

Ранее министр объяснил стремление официального Киева освободить засевших на «Азовстали» в Мариуполе боевиков нацбатов. Среди них могут оказаться офицеры западных армий и многочисленные иностранные наемники, подчеркнул глава МИД РФ.