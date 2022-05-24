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Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Путиным «чистым пиаром»

Алиса Краузе
02:15 24.05.2022
Дмитрий Полянский отреагировал на слова президента Украины о готовности встречаться лишь лично с Путиным.
Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Путиным «чистым пиаром»
© Фото: Galosi pool Spaziani Globallookpress
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться лишь лично с лидером РФ Владимиром Путиным для ведения переговоров - ничто иное, как пиар-ход. Такое мнение высказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Готовность... Владимира Зеленского встречаться только с президентом России... является "чистым пиаром"», - заверил он в эфире программы «Соловьев Live».

Относительно беседы глав двух государств лицом к лицу ранее уже высказывались в Кремле. Российская сторона обозначила, что личная встреча президентов будет возможна после подготовки документа, который будет финализирован на таких переговорах.

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