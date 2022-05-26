Пушилин заявил, что порт Мариуполя начнет принимать корабли в ближайшие дни
Завтра-послезавтра порт начнет отправлять и принимать грузы, сообщил глава ДНР.
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Порт Мариуполя начнет принимать корабли в ближайшие дни. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», - заявил Пушилин в ходе онлайн-заседания партии «Единая Россия».
Ранее в Минобороны России заявили, что порт Мариуполя разминирован, теперь он работает в обычном режиме. В акватории порта была устранена минная опасность. Для выхода иностранных судов будет организован гуманитарный коридор.