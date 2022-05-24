ВМФ РФ устранил минную опасность в акватории порта Мариуполь

Для выхода иностранных судов из порта будет организован гуманитарный коридор.

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Силы Военно-морского флота России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполь. Как сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев, сейчас ведется работа по восстановлению инфраструктуры порта. Для выхода иностранных судов будет организован гуманитарный коридор.

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры. Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая 2022 года организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря», - сообщил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск ВС РФ завершили разминирование территории Мариупольского порта. Российские военные осмотрели и привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование как в акватории порта Мариуполя, так и на подходах к ней.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов