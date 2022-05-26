Путин обсудил Украину с премьером Италии Драги

В частности, президент РФ информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса.

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По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. Об этом говорится на официальном сайте российского президента.

«Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса», - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Согласно сообщению, российский президент рассказал о предпринимаемых шагах для обеспечения безопасности судоходства. Кроме того, даны принципиальные оценки замороженного киевской стороной переговорного процесса.

Ранее премьер-министр Италии заявил об оплате Германией поставок российского газа в рублях. Марио Драги добавил, что в европейском обществе испытывают непонимание, нарушают ли платежи в рублевой валюте санкции против Российской Федерации.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов, выступая на национальном промышленном саммите заявил, что современное вооружение РФ показывает эффективность в специальной военной операции России по защите республик Донбасса. По его словам, с 2014 года Российская Федерация потратила 160 млрд рублей на импортозамещение украинских и иностранных компонентов в оборонной промышленности.