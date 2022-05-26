Борисов заявил, что современное российское вооружение показывает эффективность в спецоперации на Украине
Сто шестьдесят миллиардов рублей потратила Россия на импортозамещение украинских и иностранных компонентов в оборонной промышленности с 2014 года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на национальном промышленном саммите. По его словам, это 10% от ежегодных расходов на вооружение.
Избавиться от зависимости удалось всего за несколько лет. Переориентация на других производителей позволила не только закрыть все риски, но и нарастить темпы поставок современных образцов вооружения.
«Сегодня мы имеем около 70% современных и перспективных образцов на вооружении. И эффективность их использования в специальной военной операции доказывает, что мы правильным путем двигались, и сегодня меньшим числом наших военнослужащих мы добиваемся больших эффективных результатов», - сказал он.
В общей сложности, по словам Юрия Борисова, начиная с 2015 года Россия потратила на импортозамещение более 3,5 триллиона рублей, при этом половина от этой суммы - внебюджетные источники.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов