Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях

Премьер-министр Драги добавил, что в европейском обществе испытывают непонимание, нарушают ли платежи в рублевой валюте антироссийские санкции.

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Итальянские власти выступили с заявлением об оплате рублями Германией газа из России. С такой информацией выступил премьер-министр Италии Марио Драги. Он сообщил, что Берлин принял предложенную Москвой схему оплаты поставок топлива.

Драги добавил, что в европейском обществе испытывают непонимание, нарушают ли платежи в рублевой валюте антироссийские санкции. Об этом итальянский премьер заявил на пресс-конференции для журналистов из Италии во время поездки в США.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа - Германия - уже заплатила в рублях. И большинство импортеров открыли счета в рублях», - приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, Драги добавил, что его страна последует указаниям Европейской комиссии, которые будут касаться оплаты поставок топлива. Также Италия, по словам Драги, ожидает юридических объяснений от Брюсселя. Премьер сообщил, что уверен в продолжении платежей за российский газ.

Немногим ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков».

Так, ранее «Оператор ГТС Украины» приостановил транзит через эту газоизмерительную станцию и компрессорную станцию «Новопсков». При этом украинская сторона оставила лишь один вход для поставок топлива в Европу. Как заявили в Германии, по этой причине объемы газа снизились на 25 процентов, поступая в страну через Украину.