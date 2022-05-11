В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях

Марина Крижановская
23:27 11.05.2022
Премьер-министр  Драги добавил, что в европейском обществе испытывают непонимание, нарушают ли платежи в рублевой валюте антироссийские санкции.
Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Итальянские власти выступили с заявлением об оплате рублями Германией газа из России. С такой информацией выступил премьер-министр Италии Марио Драги. Он сообщил, что Берлин принял предложенную Москвой схему оплаты поставок топлива.

Драги добавил, что в европейском обществе испытывают непонимание, нарушают ли платежи в рублевой валюте антироссийские санкции. Об этом итальянский премьер заявил на пресс-конференции для журналистов из Италии во время поездки в США.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа - Германия - уже заплатила в рублях. И большинство импортеров открыли счета в рублях», - приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, Драги добавил, что его страна последует указаниям Европейской комиссии, которые будут касаться оплаты поставок топлива. Также Италия, по словам Драги, ожидает юридических объяснений от Брюсселя. Премьер сообщил, что уверен в продолжении платежей за российский газ.

Немногим ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков».

Так, ранее «Оператор ГТС Украины» приостановил транзит через эту газоизмерительную станцию и компрессорную станцию «Новопсков». При этом украинская сторона оставила лишь один вход для поставок топлива в Европу. Как заявили в Германии, по этой причине объемы газа снизились на 25 процентов, поступая в страну через Украину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:03 В стране и мире
Жительница Испании с флагом РФ в руках вступила в перепалку с украинскими активистами
01:19 В стране и мире
Видео
Погромы, поджоги и смерти: жительница Шри-Ланки рассказала о беспорядках на улицах городов
00:14 В стране и мире
Посол Антонов рассказал о зашкаливающей русофобии в США
23:27 В стране и мире
Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях
21:56 Армия
Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ
Популярное
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Видео
Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации
Видео
МО РФ: Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.