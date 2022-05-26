Путин в разговоре с Драги заявил, что выходу судов из украинских портов препятствует Киев

Также Владимир Путин информировал Драги о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах в Донбассе.

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским лидером Марио Драги заявил, что выходу гражданских судов из украинских портов препятствует киевский режим.

«Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин заявил о готовности внести весомый вклад в борьбу с продовольственным кризисом в мире в случае отмены политически мотивированных санкций против России.

Ранее президент РФ заявил, что Россия будет развивать собственную промышленность и технологии.