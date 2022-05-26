Путин заявил Марио Драги о готовности помочь с продкризисом в случае отмены политических санкций

В частности, речь идет о возможности экспортировать зерно и удобрения.

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Президент России Владимир Путин заявил в телефонной беседе с главой Совета министров Италии Марио Драги о готовности РФ помочь с продовольственным кризисом в случае отмены политически мотивированных санкций в отношении нее.

В частности, речь идет о возможности экспортировать зерно и удобрения.

«Владимир Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции.