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Путин заявил, что РФ будет развивать свою промышленность и технологии

Андрей Аркадьев
13:54 26.05.2022
Российский бизнес займет нишу ушедших из страны компаний, ничего не изменится, считает глава государства.
Путин заявил, что РФ будет развивать свою промышленность и технологии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Импортозамещение - не панацея, и Россия не собирается заниматься только им, она собирается развиваться в целом, развивать свою промышленность и технологии, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», - сказал он.

Путин отметил, что, возможно, развитие РФ будет происходить с переменным успехом, но это сделает страну сильнее, особенно по части высоких технологий.

По мнению главы государства, уход ряда зарубежных компаний, покинувших российский рынок, может благотворно сказаться на российском бизнесе, поскольку отечественные компании займут их ниши.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

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