ФК «Челси» был продан группе американца Тодда Боэли
Стоимость приобретения контрольного пакета акций клуба составила 5,3 миллиарда долларов.
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Сделка по продаже английского футбольного клуба «Челси» группе американского бизнесмена Тодда Боэли была успешно завершена. Сторонам удалось договориться в отношении погашения долга клуба в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов перед прошлым владельцем - Романом Абрамовичем.
Как сообщает РИА Новости, консорциум Боэли согласовал условия приобретения контрольного пакета акций клуба за 5,3 миллиарда долларов США.
В марте Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от руководства футбольным клубом. В результате российский бизнесмен не сможет получить никакой выгоды от продажи клуба. Позже правление АПЛ одобрило продажу клуба Боэли.