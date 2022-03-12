АПЛ отстранила Абрамовича от руководства «Челси»

Английская Премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от руководства футбольным клубом «Челси». Об этом говорится в официальном заявлении лиги.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба "Челси"», - цитирует заявление клуба телеканал ESPN.

Уточняется, что это решение не влияет на возможность клуба проводить тренировки и участвовать в матчах.

По данным телеканала, отстранение Абрамовича с поста главы «Челси» не воспрепятствует продаже клуба, однако он не сможет получить от сделки никакой прибыли.

Ранее Абрамович объявил о своем решении продать клуб. Чистый доход от продажи предприниматель планировал перечислить в благотворительный фонд для помощи нуждающимся на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких западных санкций, включая персональные.