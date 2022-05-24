АПЛ одобрила продажу «Челси» Абрамовича бизнесмену из США

Консорциум Боэли согласовал сделку по покупке «Челси» на сумму 5,3 миллиарда долларов.

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Правление Английской премьер-лиги(АПЛ) одобрило продажу лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович, американцу Тодду Боэли.

Согласно агентству РИА Новости, премьер-лига подчеркнула, что сделка по приобретению «Челси» по-прежнему зависит от выдачи правительством Британии необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки. Консорциум Боэли 7 мая согласовал сделку по покупке «Челси» на сумму 5,3 миллиарда долларов.

Ранее исполком Российского футбольного союза отклонил проект расширения Российской премьер-лиги до 18 футбольных команд. Состав участников сезона-2022/23 определится после стыковых матчей команд РПЛ и ФНЛ-1 25 и 28 мая.

До этого Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского ФК «Зенит». Футболист о причинах ухода из футбольного клуба не рассказал.