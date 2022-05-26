Собянин сообщил, что в McDonald's в РФ под новым брендом останется прежнее меню

По словам столичного мэра, уход McDonald's из России «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу».

© Фото: Matthias Balk, dpa, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Градоначальник также отметил, что их меню останется прежним, а уход McDonald's из России «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу».

«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», - цитирует ТАСС слова выступления Собянина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Ранее генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев сообщил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать знаменитые рестораны быстрого питания в РФ. Он добавил, что старые вывески с логотипом будут демонтированы.