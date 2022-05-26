Михалков предложил создать евразийский аналог «Оскара»

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Председатель Союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию и вручать лауреатам награду, сравнимую с американским «Оскаром». Он также предложил зафиксировать призовой фонд в размере трех-пяти миллионов рублей и рассказал, как будет выглядеть наградная статуэтка.

«Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем... Премия будет вручаться ежегодно в каждой стране, которая входит в эту академию. В ней смогут принимать участие и фильмы, произведенные не на территории ЕАЭС, но соответствующие принципам идеологии», - заявил Михалков, выступая на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

Создание евразийской киноакадемии, по мнению Михалкова, должно способствовать развитию сущности этого пространства и защитить культурные и нравственные ценности. Кинорежиссер назвал нынешний «Оскар» политической премией, которая вручается лишь «при определенных условиях» - представителям определенной расы или ориентации.

Ранее Никита Михалков в беседе со «Звездой» назвал предательством решение некоторых артистов покинуть РФ на фоне спецоперации на Украине. По его словам, происходящее в мире на данный момент можно назвать «глобальным наступлением на русскую цивилизацию».