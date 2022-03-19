«Что вы восемь лет молчали?»: Михалков об уехавших из России артистах

Артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине фактически предали свою страну. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков, отметил, что уехавшие ничего не говорили о происходившем на Донбассе.

«Я ведь смотрю на эту ситуацию - "Что вы восемь лет молчали?". Восемь лет жили своей жизнью, никто ничего не говорил, никто не возмущался. Ну там где-то, что-то... Поэтому я не испытывают к ним сострадания, потому что если они верят в то, что, скажем, Донецк и Донбасс бомбили русские - значит они принимают косвенное участие в этих преступлениях. Они молчали. Кто уехали - им есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь и тратили там. Я считаю что в такие моменты это предательство», - рассказал режиссер.

Также Михалков рассказал, что происходящее в мире на данный момент - это мировое преступление, реализация очень давних планов, это не война России с Украиной или же с западными странами, а «глобальное наступление на Русскую цивилизацию». Информационная атака, которая наблюдается в настоящий момент, абсолютно бесстыдна, сказал режиссер.