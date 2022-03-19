Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Что вы восемь лет молчали?»: Михалков об уехавших из России артистах

Алексей Курильченко
13:19 19.03.2022
Режиссер считает предательством решение артистов покинуть Россию после начала спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине фактически предали свою страну. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков, отметил, что уехавшие ничего не говорили о происходившем на Донбассе.

«Я ведь смотрю на эту ситуацию - "Что вы восемь лет молчали?". Восемь лет жили своей жизнью, никто ничего не говорил, никто не возмущался. Ну там где-то, что-то... Поэтому я не испытывают к ним сострадания, потому что если они верят в то, что, скажем, Донецк и Донбасс бомбили русские - значит они принимают косвенное участие в этих преступлениях. Они молчали. Кто уехали - им есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь и тратили там. Я считаю что в такие моменты это предательство», - рассказал режиссер.

Также Михалков рассказал, что происходящее в мире на данный момент - это мировое преступление, реализация очень давних планов, это не война России с Украиной или же с западными странами, а «глобальное наступление на Русскую цивилизацию». Информационная атака, которая наблюдается в настоящий момент, абсолютно бесстыдна, сказал режиссер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:53 В стране и мире
Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении РФ от GPS
11:16 Армия
Видео
Замминистра обороны Иванов вручил награды получившим ранение участникам спецоперации на Украине
10:07 Армия
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
11:55 Армия
Видео
«Вызывал огонь на себя»: командир Ка-52 рассказал как был подбит во время миссии на Украине
10:00 Армия
Видео
МО РФ опубликовало кадры нанесения удара высокоточным оружием по разведывательно-диверсионному подразделению ВСУ
Популярное
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.