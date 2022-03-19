«Глобальное наступление на Русскую цивилизацию»: Никита Михалков о происходящем в мире на фоне спецоперации РФ

Происходящее в мире на данный момент - это мировое преступление, реализация очень давних планов, это не война России с Украиной или же с западными странами, а «глобальное наступление на Русскую цивилизацию». Такое мнение выразил народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков, отвечая на вопросы «Звезды».

«Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах-украинцах, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления славянского этноса как такового. Еще если учитывать, что все это готовилось, по большому счету, много веков, а если говорить про новые времена, то сразу после Второй мировой войны», - говорит Михалков.

По его словам, информационная атака, которая наблюдается в настоящий момент, абсолютно бесстыдна. Режиссер негодует, почему вся общественность молчала, когда трагедия в Донбассе происходила на протяжении восьми лет. И поэтому на вопрос о том, как он относится к коллегам, покинувшим страну, Михалков ответил, что не испытывает к ним сострадания.

«Потому что если они верят, что Донецк и вообще Донбасс бомбили русские... Им вообще все равно, кто бомбил. Значит, они имеют косвенное участие в этих преступлениях. Они молчали. А потом, кто уехал-то? Кому есть, куда ехать? И ради чего? Зарабатывали здесь, а тратили там, о чем разговор? Я считаю, что в такие моменты, как бы ни было, ты можешь потом разбираться с тем, что произошло, но в такие моменты я считаю, что это предательство, потому что там ребята наши», - полагает режиссер.

Михалков подчеркнул, что настоящая свобода достигается тогда, когда не нужно делать выбор, а именно когда выбор есть, но не нужно выбирать. Поэтому режиссер объяснил, что не видит внутреннего оправдания для уехавших из страны.

«Когда ты говоришь, что тебе стыдно, что ты русский, уезжай туда, где тебе не стыдно сказать, что ты немец. При этом сказать, что ты русский там, сегодня опасно. Потому что это обыкновенный фашизм в принципе», - сказал он.

Российская киноиндустрия только начала постепенно восстанавливаться после того, как ряд кинокомпаний решили приостановить прокат фильмов в стране, говорит Михалков. По его мнению, в РФ «великое кино было сделано без них».

«Есть замечательный афоризм одного юмориста: “Тяжелые времена. Приходится обходиться без всего того, о чем наши предки даже не имели представления. В принципе, искусство - это точка зрения. Когда зрителю не интересна моя точка зрения, его интересуют совсем другие, внешние стороны того, что делается. Все-таки для русского человека, я считаю, прав один старец, который говорил, что жестокая правда без любви есть ложь», - заметил режиссер.

Кроме того, Никита Михалков рассказал, какова судьба проведения Московского Международного кинофестиваля. Режиссер отметил, что коллеги из других стран обратились к российским кинематографистам с просьбой не проводить фестиваль в апреле.

«Их просто не пускают туда сейчас, наши картины, с одной стороны. С другой стороны, мы получили просьбы от наших коллег, чтобы сейчас не устраивать фестиваль, потому что тем, кто дал согласие, им трудно прилететь, привезти картины и так далее. Ну что мы будем выкручивать руки, когда его можно спокойно перенести, и все те, кто собирались приехать, показать картины, приедут и привезут», - резюмировал Михалков.

Ранее украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова также сообщила, что в стране запустили процедуру объявления режиссера в международный розыск.