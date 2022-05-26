Судебные приставы полностью взыскали штрафы с Google в 7,7 млрд рублей

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Российские судебные приставы полностью взыскали с компании Google штрафные санкции на сумму более 7,7 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в Российской Федерации контент.

Как передает агентство «Интерфакс», по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено. Это означает, что долг компании погашен.

Ранее корпорация Google намеревалась отключить в Российской Федерации серверы, которые ускоряют загрузку контента. Сообщалось, что несколько провайдеров РФ получили уведомление о расторжении договоров на обслуживание соответствующих серверов.

До этого дочерняя компания Google в России сообщила, что предвидит свое банкротство и невозможность обеспечения своих финансовых обязательств. По данному вопросу Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство против корпорации.