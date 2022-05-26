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РБК: Google отключит в РФ ускоряющие загрузку контента серверы

Марина Крижановская
04:07 26.05.2022
Отмечается, что это снизит скорость доступа пользователей к сервисам американской компании, а также увеличит объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.
РБК: Google отключит в РФ ускоряющие загрузку контента серверы
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam dpa
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Корпорация Google отключит российских провайдеров от сервиса Google Global Cache, который используется для ускорения загрузки сервисов американской компании, в том числе контента YouTube. Сообщается, что соответствующее уведомление о расторжении договоров на обслуживание серверов получили несколько российских провайдеров.

По сообщению РБК со ссылкой на руководителя одной из юридических компаний Дмитрия Галушко, несколько операторов связи были уведомлены корпорацией Google, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены. Также в уведомлении указывается, что в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для вывода оборудования из эксплуатации.

Как отмечает издание, отключение российских провайдеров от сервиса Google Global Cache, увеличит нагрузку на магистральные сети связи и снизит скорость доступа пользователей к сервисам американской компании (например, к YouTube).

В свою очередь, это увеличит объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США заявили, что в стране выступают против отключения России от Интернета. Как подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в нынешних условиях важно, чтобы Интернет внутри Российской Федерации оставался свободным и открытым.

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