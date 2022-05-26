Также Путин высказался о нарушении правил и норм в мировых финансовых отношениях, отметив, что воровство чужих активов еще никогда никого не доводило до добра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин заявил о важности ускорения перехода ЕАЭС с системы SWIFT на собственные решения.

«Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», - отметил Путин на заседании Евразийского экономического форума.

Также Путин высказался о нарушении правил и норм в мировых финансовых отношениях, отметив, что воровство чужих активов еще никогда никого не доводило до добра.

Кроме этого, Путин отметил, что Россия будет развивать свою промышленность и технологии.