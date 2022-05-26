В Госдепе заявили, что массовое убийство в Техасе повлияет на положение США в мире
Положение Соединенных Штатов в мире может серьезно измениться. Один из факторов - стрельба и массовое убийство людей в начальной школе в штате Техас. С данным заявлением во время брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс отметил, что в столь тяжелое для американской нации время США являются как объектом для сочувствия и даже жалости, но в то же время и выступает и объектом для злорадства своих противников.
«Мы можем быть источником смятения, отсутствия веры для наших ближайших друзей и союзников, даже хуже - объектом жалости, а в случае наших соперников и противников это может быть источником злорадства, даже ликования. Сила нашего примера может быть нашим большим преимуществом», - приводит его слова ТАСС.
Прайс продолжил свою мысль, сказав, что произошедшая трагедия окажет влияние на положение Соединенных Штатов на мировой арене.
«Но в такие дни, как сейчас, когда на нас смотрит весь мир, это будет иметь влияние на наше положение в этом мире, и мы это хорошо понимаем», - подытожил представитель Госдепа США.
Напомним, в результате стрельбы в начальной школе техасского города Ювалд погибли 19 детей и двое взрослых. Стрелок - 18-летний американец Сальвадор Рамос - ворвался на территорию школы с пистолетом и штурмовой винтовкой и сразу открыл огонь, но вскоре он был уничтожен отрядом полиции.
Позже президент США Джо Байден призвал принять меры против оружейного лобби после произошедшей трагедии в школе Техаса.