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В Госдепе заявили, что массовое убийство в Техасе повлияет на положение США в мире

Марина Крижановская
01:03 26.05.2022
Представитель Госдепа заявил, что в нынешнее тяжелое для американской нации время США являются как объектом для сочувствия и даже жалости, а также объектом для злорадства своих противников.
В Госдепе заявили, что массовое убийство в Техасе повлияет на положение США в мире
© Фото: Ting Shen XinHua Globallookpress
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Положение Соединенных Штатов в мире может серьезно измениться. Один из факторов - стрельба и массовое убийство людей в начальной школе в штате Техас. С данным заявлением во время брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что в столь тяжелое для американской нации время США являются как объектом для сочувствия и даже жалости, но в то же время и выступает и объектом для злорадства своих противников.

«Мы можем быть источником смятения, отсутствия веры для наших ближайших друзей и союзников, даже хуже - объектом жалости, а в случае наших соперников и противников это может быть источником злорадства, даже ликования. Сила нашего примера может быть нашим большим преимуществом», - приводит его слова ТАСС.

Прайс продолжил свою мысль, сказав, что произошедшая трагедия окажет влияние на положение Соединенных Штатов на мировой арене.

«Но в такие дни, как сейчас, когда на нас смотрит весь мир, это будет иметь влияние на наше положение в этом мире, и мы это хорошо понимаем», - подытожил представитель Госдепа США.

Напомним, в результате стрельбы в начальной школе техасского города Ювалд погибли 19 детей и двое взрослых. Стрелок - 18-летний американец Сальвадор Рамос - ворвался на территорию школы с пистолетом и штурмовой винтовкой и сразу открыл огонь, но вскоре он был уничтожен отрядом полиции.

Позже президент США Джо Байден призвал принять меры против оружейного лобби после произошедшей трагедии в школе Техаса.

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