Захарова заявила, что РФ ответит высылкой западного СМИ в случае блокировки брифинга МИД на YouTube

По словам Захаровой, «еще один заблокированный брифинг - и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси».

© Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство вышлет одно из американских СМИ или конкретного журналиста из страны в случае новой блокировки на YouTube брифинга МИД РФ.

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали - мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте что хотите". Еще один заблокированный брифинг - и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», - сказала дипломат в ходе круглого стола «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

Ранее Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы. Также она назвала инициативу Конгресса США передавать конфискованную собственность России украинской стороне и признать РФ страной - спонсором терроризма идиотической.