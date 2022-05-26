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В ДНР заявили, что на «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских боевиков

Тимур Шерзад
11:08 26.05.2022
По словам Пушилина, о «стопроцентной зачистке» можно будет говорить, когда все будет проверено, разминировано, будут разобраны все завалы. 
В ДНР заявили, что на «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских боевиков
© Фото: V Ictor, XinHua, Globallookpress
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поимке спрятавшихся на территории завода «Азовсталь» украинских боевиков. Он сделал это в интервью РИА Новости.

«Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На сто процентов нельзя пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная. Пока никто в этом не распишется», - ответил Пушилин на вопрос о том, можно ли точно сказать, что на территории завода не осталось украинских боевиков. 

Денис Пушилин отметил, что такие спрятавшиеся или заблудившиеся боевики не представляют серьезной угрозы. Он отметил, что если на территории «Азовстали» еще кто-то остался, то их необходимо выявить. 

По словам Пушилина, о «стопроцентной зачистке» можно будет говорить, когда все будет проверено, разминировано, будут разобраны все завалы. 

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