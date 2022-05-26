Пришли свои: как силы ЛДНР освобождали Светлодарск

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Траншеи в человеческий рост, хорошо защищенные огневые точки. Мощный опорный пункт солдаты ВСУ укрепляли в течение восьми лет. Теперь же им пришлось с боями оставить его, чтобы не попасть в окружение.

Совсем недавно позиции неподалеку от Светлодарска занимали украинские солдаты. В районе места, известного под названием Крест, велись ожесточенные бои. Ведь после занятия этих позиций открывается путь на город.

Светлодарск находится рядом с Дебальцево, а еще немного севернее - Попасная. Иными словами, он располагается на границе ДНР и ЛНР. И теперь бойцы народной милиции обеих республик совместно оттеснили подразделения ВСУ на запад.

В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе энергостанций. Отступая, ВСУ пытались подорвать плотину, чтобы затопить город, но не вышло.

Теперь все уже позади, и в городе царит удивительная атмосфера. Люди выходят на улицы, поздравляют друг друга и уже строят планы, как совсем скоро смогут съездить к родным в Россию.

«У нас все дети, внуки в России. Мы ждали этого. Три года не ездили, не видели внучку толком. Надеемся, что теперь попадем», - поделилась жительница Светлодарска Лариса Воробьева.

На центральной площади поднят флаг России. В магазине уже начинают принимать рубли, а местные мальчишки успели раздобыть шеврон с триколором. В городе знают: наконец-то пришли свои!