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Пришли свои: как силы ЛДНР освобождали Светлодарск

Алексей Алексеев
Алиса Краузе
05:54 26.05.2022
Спокойствие постепенно возвращается в Светлодарск, освобожденный силами ЛНР и ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Траншеи в человеческий рост, хорошо защищенные огневые точки.  Мощный опорный пункт солдаты ВСУ укрепляли в течение восьми лет. Теперь же им пришлось с боями оставить его, чтобы не попасть в окружение.

Совсем недавно позиции неподалеку от Светлодарска занимали украинские солдаты. В районе места, известного под названием Крест, велись ожесточенные бои. Ведь после занятия этих позиций открывается путь на город.

Светлодарск находится рядом с  Дебальцево, а еще немного севернее - Попасная. Иными словами, он располагается на границе ДНР и ЛНР. И теперь бойцы народной милиции обеих республик совместно оттеснили подразделения  ВСУ на запад.

В Светлодарске находится  одна из крупнейших в Европе энергостанций. Отступая, ВСУ пытались подорвать плотину, чтобы затопить город, но не вышло.

Теперь все уже позади, и в городе царит удивительная атмосфера. Люди выходят на улицы, поздравляют друг друга и уже строят планы, как совсем скоро смогут съездить к родным в Россию.

«У нас все дети, внуки в России. Мы ждали этого. Три года не ездили, не видели внучку толком. Надеемся, что теперь попадем», - поделилась  жительница Светлодарска Лариса Воробьева.

На центральной площади поднят флаг России.  В магазине уже начинают принимать рубли, а местные мальчишки успели раздобыть шеврон с триколором. В городе знают: наконец-то пришли свои! 

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