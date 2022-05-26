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Лицензия на убийство: как «Азов»* стал инструментом террора на Украине

Андрей Лазарев
10:18 26.05.2022
Вступить в ряды нацбатальона «Азов»* мог далеко не каждый. В нацбатальоне тщательно отбирали кандидатов с учетом идеологического признака.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В мае 2014 года радикалы - молодые и постарше - понадобились новой украинской власти для проведения карательных операций в Донбассе. Националистический батальон «Азов»*, который сформирован из боевиков, творивших Майдан, вошел в состав нацгвардии. Бывший министр внутренних дел Украины Асен Аваков в то время взял полк под крыло. Так неонацизм на Украине вышел на государственный уровень, а «Азов»* стал инструментом террора против несогласных с госпереворотом.

Боевиков  вооружили за счет госбюджета и фактически выдали лицензию на убийство непокорных. Это стало очевидным, когда азовцев* отправили на подавление пророссийских акций 9 и 10 мая 2014 года. Обычных людей давили БТРами и БМП. Вставших на защиту горожан милиционеров расстреливали, и убивали всех, кто оказывался на пути. За два дня погибли 99 человек.

Для боевиков «Азова»* жители Донбасса - это люди второго сорта, которые не имеют права на жизнь. Тюрьма, созданная ими в мариупольском аэропорту, известная, как «библиотека», мало чем отличается от пыточных, устроенных игиловцами** на стадионе сирийской Ракки.

«Это пытки. Это издевательства над задержанными. То есть, весь букет. По сути азовцы* ничем не отличаются от тех же самых игиловцев**, применяли они приблизительно те же самые методы», - считает писатель, автор книги «Черное солнце Украины» Алексей Кочетков.

Вместе с тем вступить в ряды «Азова»* мог далеко не каждый. В нацбатальоне тщательно отбирали кандидатов с учетом идеологического признака.
«Примерно то же самое, как в СС. В СС нельзя было вступить просто так. Тоже нужны были определенные рекомендации, определенная сдача экзамена. Это собеседование, но оно чем-то напоминает экзамен на знание нацисткой идеологии», - объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Националисты, которые делят мир на людей и нелюдей, становятся частью вооруженных сил Украины. Причем высшее руководство страны признает в открытую, что военные преступления, которые совершают боевики, - это нормально.

«"Азов"* - это один из многих нацбатальонов. Ну, они такие, какие есть. Они защищали нашу страну. Но потом все они вошли в состав армии Украины. "Азов"* это больше не самостоятельная группировка, это часть армии Украины», - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Данную часть армии Украины обучают воевать иностранные инструкторы. Когда-то таким же образом они готовили так называемую «сирийскую оппозицию», в итоге влившуюся в ИГИЛ**. Азовцы* многое у них переняли, включая тактику использования начиненных взрывчаткой автомобилей. 

Страны Запада закрывают глаза на методы, которые использует «Азов»*, и снабжают националистов вооружением. При этом попытки этому помешать пресекаются. Так, в Конгрессе США три года назад 40 членов палаты представителей потребовали от Белого дома объяснить, почему «Азов»* не внесен в список международных террористических организаций. И тогда история закончилась ничем. А Япония, в свою очередь, исключила нацбатальон из перечня террористических группировок около двух месяцев назад.

«Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Также и за океаном, и в странах Европы есть отдельные нормы права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления на почве ненависти или национализм, а финансирование террористических группировок карается тюремными сроками, вплоть до пожизненного.

«Всегда фашисты воспринимались англосаксами как средство для достижения своих целей. То есть они никогда не воспринимались как враги. Англосаксы считали, что с помощью фашистов разных мастей, как принято говорить, можно решить их проблемы, глобалистские», - подчеркнул директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

На неонацистов,  покинувших катакобмы «Азовстали» вместе со своими главарями, Запад может больше не надеяться. Из подземелья выбрался Денис Прокопенко по прозвищу «Редис». Вместе с тем предводители рангом пониже Святослав Паламар с позывным «Калина» и Сергей Волынский – «Волына». Еще две недели назад они утверждали, что никогда не выкинут белый флаг. Сейчас эти трое, как все сдавшиеся боевики «Азова»*, все еще остающиеся на свободе, могут попасть в России под статью о терроризме.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

**ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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