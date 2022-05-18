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Украинский нацгвардеец рассказал, как офицер «Азова»* избивал его и выкручивал ему пальцы

Анна Назайкина
10:23 18.05.2022
Молодой человек заявил, что боевики националистического батальона расстреливали сбежавших из армии срочников.
Украинский нацгвардеец рассказал, как офицер «Азова»* избивал его и выкручивал ему пальцы
© Фото: Евгений Котенко, РИА Новости
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Сложивший оружие украинский нацгвардеец в настоящий момент оказывает помощь в больнице Мариуполя. В беседе с RT он рассказал, как хотел покинуть ряды армии Украины, однако опасался жестокой расправы.

«Услышали, как один солдат сбежал (срочник), его нашел “Азов”* - и застрелили. И мы решили дождаться момента. Ну и когда наши командиры все уже ушли, мы остались одни недалеко от школы. Мы пришли на школу... и мы им (русским. - Прим. ред.) сдались», - поделился воспоминаниями он.

Также молодой человек рассказал об издевательствах офицера националистического батальона «Азов»*, который избивал его, топтал и выкручивал пальцы рук.

«Он (азовец*. - Прим. ред.) сказал отойти на три метра, я отошел. Он сделал три выстрела. Он сказал лежать - я лег. Он подошел, начал меня бить. Зажигалкой ухо хотел палить, пальцы выкручивал, ногами топтал по ним. Потом меня связали», - рассказал сложивший оружие нацгвардеец.

Ранее житель Мариуполя рассказал корреспонденту «Звезды», как ему удалось спастись от боевиков нацбата. Со слов мужчины, азовцы* ломились в подъезд дома, в котором он жил. Мариуполец понимал, что украинские радикалы не оставят его в живых - в квартире были российские флаги и георгиевские ленточки.

* «Азов» - националистический батальон, запрещенный на территории РФ.

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