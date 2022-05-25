В Польше оценили, чем обернется для Байдена нынешняя поддержка Украины

Профессор Варшавского университета сказал, что впоследствии Байдену будут припомнены все понесенные расходы на снабжение Украины военной помощью, которые он мог потратить на собственную страну.

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В Польше считают, что нынешний кризис вокруг Украины в значительной степени отразится на американском лидере Джо Байдене. Так, профессор Богдан Шклярский из Варшавского университета, отметил, что «для американцев этот конфликт имеет далеко идущие последствия».

При этом он отмечает, что «не он стал причиной агрессивного антибайденовского нарратива о том, что он тратит деньги на войну, вместо внимания на внутреннюю политику». Политолог размышляет, что ситуация на Украине в данный момент, в отличие от будущего, не имеет для Байдена негативных тенденций. Но и положительных - тоже.

«Это будет видно в следующем опросе. На данный момент война не имеет негативных последствий, но что для Байдена важнее и хуже одновременно: она не имеет положительного эффекта», - приводит его слова издание Wirtualna Polska.

Политолог Шклярский рассуждает, что впоследствии Байдену будут припомнены все понесенные им расходы на снабжение Украины военной помощью, которые он мог потратить на решение проблем в собственной стране.

«При слабостях этого президентства каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будет рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые нужно было потратить на охрану границы, здравоохранение, борьбу с инфляцией и так далее. Эта война его настигнет», - рассказал польский эксперт.

Шклярский, говоря о текущем низком рейтинге Байдена, указал на то, что «дела у демократов идут не в ту сторону». Он добавил, что Байден «не в состоянии организовать достаточную поддержку даже внутри собственной партии».

Ранее сообщалось, что рейтинг президента США упал до рекордных 39%. По результатам исследования, только двое из десяти взрослых считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении и что экономика страны в порядке. Месяцем ранее в аналогичном опросе так считали трое из десяти граждан.