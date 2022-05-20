Рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей

По результатам опроса, только двое из десяти взрослых считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении и что экономика страны в порядке.

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Рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса агентства Associated Press (AP).

По результатам исследования, только двое из десяти взрослых считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении и что экономика страны в порядке. Месяцем ранее в аналогичном опросе так считали трое из десяти граждан.

«Такие результаты отражают распространенное чувство раздражения в стране, сталкивающееся с каскадом проблем, начиная от инфляции, насилия с применением огнестрельного оружия и внезапной нехватки детского питания до постоянной пандемии», - говорится в сообщении.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос заявил, что американские власти хотят «замылить» проблему рекордной за последние 40 лет инфляции в стране. Миллиардер также напомнил, что администрация предпринимала попытки добавить в федеральный бюджет 3,5 триллиона долларов.

Кроме того, по мнению президента РФ Владимира Путина, антироссийские санкции провоцируют экономический кризис в мире. Лидер страны подчеркнул, что авторы ограничений бьют по своим собственным национальным интересам.