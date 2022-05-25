Кабмин временно разрешил поставлять газ с «Ямала СПГ» Gazprom Marketing & Trading

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Правительство Российской Федерации разрешило поставлять газ с «Ямала СПГ» попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании «Газпрома» - Gazprom Marketing & Trading Singapore в течение 90 дней. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее Москва приостановила поставки природного газа в Финляндию, так как Хельсинки отказались производить оплату за энергоносители в российской валюте. Сообщалось, что поставки газа прекратились в 7 утра 21 мая.

До этого премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что на границе России отменят весовой и габаритный контроль фур с продуктами. Глава российского кабинета министров уверен, что это ускорит поступление в магазины востребованных продуктов питания и товаров.