Поставки российского газа в Финляндию прекратились

Ранее «Газпром экспорт» уведомил энергетическую компанию Gasum Oy, что поставки голубого топлива в Финляндию буду прекращены утром 21 мая.

© Фото: Газпром

Москва приостановила поставки природного газа в Финляндию, так как Хельсинки отказались производить оплату за энергоносители в рублях, передает РИА Новости. Уточняется, что поставки были прекращены в 7 утра.

Ранее «Газпром экспорт» сообщил энергетической компании Gasum Oy, что поставки голубого топлива в Финляндию будут прекращены утром 21 мая. В свою очередь компания решила обратиться в арбитражный суд, так как считает, что Россия своим требованием производить оплату газа в рублях нарушает условия долгосрочного договора.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении: теперь Москва не принимать оплату за поставки российского газа из в долларах и евро, расчеты будут производиться в российской национальной валюте.

Ранее, 19 мая, зампредседателя правительства России Александр Новак сообщил, что Около половины из 54 компаний, которые покупают газ у РФ, открыли рублевые счета для того, чтобы оплачивать поставки российских энергоносителей.